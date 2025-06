Lions Club Loano Doria, alla ventinovesima Charter Night la nomina del nuovo presidente Santiago Vacca

Loano. Chiusura dell’anno sociale 2024/2025 e riapertura del nuovo anno sociale 2025/2026 per il Lions Club Loano Doria che sabato 14 Giugno ha festeggiato la sua 29^ Charter Night a Loano, presso il Complesso Loano 2 Village.

Serata carica di emozioni, riconoscimenti, spirito lionistico difficile da dimenticare.

Il Presidente di Club Luana Isella, ha ringraziato i Soci, ricordato tutti i Services ed i Meetings portati a termine nell’anno sociale 2024-2025 con un toccante discorso e la proiezione di un video che ha raccontato tutto quello che è stato fatto – passo dopo passo – dal Club durante l’anno sociale in chiusura. Con il passaggio di spilla e campana al nuovo Presidente Santiago Vacca che guiderà il Club nell’anno sociale 2025-2026, c’è stata la presentazione del nuovo Consiglio Direttivo da parte del nuovo Presidente che ha anche spiegato il programma per il prossimo anno lionistico.

Due momenti emozionanti hanno segnato la serata del passaggio delle consegne tra i Presidenti del Lions Club Loano Doria. Il primo è stato il conferimento del prestigioso Melvin Jones Fellow a due soci che rappresentano l’eccellenza lionistica: Marco Careddu e Simone Ottonello. Entrambi Past President, si sono distinti non solo per il loro impegno all’interno del Club, ma anche per l’attività svolta e che continuano a svolgere a livello distrettuale, con incarichi importanti.

Due persone con esperienze e stili diversi, ma accomunate da uno stesso spirito: quello del vero Lion.

Il secondo momento toccante è stata la cerimonia di ingresso di un nuovo socio, Matteo Calleri: persona seria, competente, radicata nel tessuto sociale loanese e pronta ad offrire un contributo concreto alla vita del Club. Un caloroso ringraziamento va al padrino Matteo Munari che ha saputo valorizzare e proporre questa nuova risorsa ed al socio Aldo Berengan per aver partecipato a questo momento importante. La famiglia del Lions Club Loano Doria cresce e si arricchisce di valori, energia e passione.

Presente alla serata anche il Leo Club Loano Doria che ha visto l’ingresso di un nuovo socio; il Presidente Davide Ferraro ha illustrato i risultati ottenuti ed il percorso futuro del Club. Grazie ad un’attenta gestione delle risorse, il Club devolverà una significativa donazione alla Fondazione Lions LCIF (Lions Club International Foundation) ed alla Banca degli occhi. Un incontro all’insegna dell’amicizia, del servizio e dell’orgoglio lionistico: “Siamo al servizio di un mondo che ha bisogno” il motto che ha guidato un intero anno di impegno e passione, magistralmente guidato dal Presidente uscente Luana Isella.

Il nuovo Consiglio Direttivo del Club Loano Doria per l’anno sociale 2025-2026 sarà così composto:

Presidente: Santiago Vacca

Past President: Luana Isella

Vice Presidente: Arianna Leonardi Vugi

Segretario: Massimo Telese

Tesoriere: Arianna Leonardi Vugi

Cerimoniere: Giorgio Boschetti

Censore: Nicoletta Nati

Addetto Stampa:Laura Inglima

Leo Advisor:Francesco Paganelli

Tecnologia Informatica: Marco Careddu

Revisore dei conti:Alessandro Stipo

Comitato Soci-GMT:Simone Ottonello

Global Leadership Team – GST: Arianna Leonardi Vugi

Comitato Service -GST: Luana Isella

Comitato Ambiente: Simone Ottonello, Giorgio Boschetti, Federico Rembado

Comitato salute: Sabrina Bonino, Giorgia Polla

Consiglieri: Leonardo Piccinini, Aldo Berengan, Gianna Baldassa, Silvia Vercelli, Jacopo Ferraro, Matteo Munari.