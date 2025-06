Liguria HC, successo al Trofeo Hockey sotto la Lanterna

Genova. Il Liguria Hockey Club di Savona ha vinto la quattordicesima edizione del Trofeo Hockey sotto la Lanterna, manifestazione organizzata dall’HC Genova e patrocinata dal Centro regionale Libertas Liguria.

La squadra paralimpica savonese, guidata in panchina da Carlo Colla, vicepresidente regionale Libertas Liguria, al rientro, dopo alcuni mesi, ha vinto tre partite su tre, nonostante l’assenza di titolari come Buzali, Papaleo, Paonessa.

Nel primo incontro il Liguria ha vinto contro HC Quezzi per 7-5 con tre reti di Canay e Suriano ed una rete di Bencardino, consigliere provinciale della Libertas Savona.

Nel secondo incontro difficile vittoria contro L’Hc Genova 80 per 9-7 con quattro reti di Canay, tre di Suriano ed una di Bencardino.

Nel terzo incontro vittoria sofferta e misurata per 7-6 contro Hockey Club Superba con tripletta di Suriano e Canay e goal di Luca Serra.

La squadra savonese, nonostante il caldo torrido si è impegnata molto ottenendo una vittoria di prestigio.

Molto soddisfatto l’allenatore e il presidente Andrea Addis, assente per motivi di salute. Adesso si pensa alla prossima edizione della Coppa Italia che avrà luogo a Mori (Trento) nei primi tre giorni di settembre.