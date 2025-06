Liguria Digitale approva il bilancio 2024 e si conferma in crescita: 1,4mnl di dividendi per i soci e produzione complessiva che sale a 95mln

Liguria. L’Assemblea dei Soci di Liguria Digitale ha approvato il bilancio 2024, confermando ancora una volta un trend di crescita costante. L’azienda ICT di Regione Liguria ha infatti chiuso l’anno fiscale con un valore complessivo della produzione di circa 95 milioni di euro (+4% rispetto al 2023) e un utile di 1,4 milioni di euro, interamente redistribuito ai soci. Sale anche il valore della produzione industriale, al netto delle forniture a rimborso, che raggiunge quota 78,4 milioni (+3,3% rispetto all’anno precedente).

Grazie a questi risultati, Liguria Digitale conferma la propria solidità e stabilità patrimoniale e finanziaria, registrando un patrimonio netto di circa 20,5 milioni di euro e mantenendo l’assenza di indebitamento bancario, come già avvenuto nel 2023.

La crescita, evidenziata dai numeri del bilancio 2024, è accompagnata dalla costante attenzione alla sostenibilità, anche nell’incremento della forza lavoro: nel 2024 i dipendenti sono passati da 563 a 581 unità. Significativa la rappresentanza femminile, pari al 45% del totale, e quella degli under 35, che rappresentano circa il 23%.

Nel corso dell’anno la società ha inoltre proseguito l’attuazione del proprio piano di investimenti, con un totale di 6,3 milioni di euro: 5,2 milioni destinati al completamento della terza fase del piano strategico di investimenti infrastrutturali digitali e 1,1 milioni all’acquisto di apparecchiature e licenze software.

“Liguria Digitale si conferma un modello di efficienza e innovazione, capace di crescere anno dopo anno senza indebitamento e con risultati concreti per i soci e per l’intero territorio – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – La trasformazione digitale della nostra regione sta attraversando una fase cruciale, in cui è fondamentale che il territorio si posizioni valorizzando le proprie eccellenze: in particolare, Genova ambisce a diventare capitale nazionale dei dati, punto di riferimento per lo sviluppo di tecnologie e infrastrutture digitali avanzate al servizio della pubblica amministrazione e del tessuto produttivo. In questo contesto Liguria Digitale, con la qualità dei suoi servizi e la capacità di attrarre nuove competenze, è certamente un asset strategico”.

“Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti, anno dopo anno – dichiara l’Amministratore Unico di Liguria Digitale Pier Paolo Greco – I dati del 2024, infatti, non fanno che confermare, anzi, migliorare quelli già positivi registrati nel 2023. Risultati che ci permettono di guardare al futuro con fiducia e ottimismo nella forza della nostra azienda, che si colloca ormai a pieno titolo come un esempio virtuoso in tutto il panorama nazionale del settore delle in-house, come certificato anche da importanti istituti che in questi anni hanno premiato le nostre performance di bilancio”.

“I numeri confermano ancora una volta che Liguria Digitale è un’azienda in salute, solida e produttiva – commenta il Direttore Generale Enrico Castanini – Dal 2018 ad oggi siamo riusciti a più che raddoppiare il valore della produzione, che è passata dai 46 milioni di allora agli attuali 95 milioni di euro. Questo ha portato l’azienda a vantare un bilancio virtuoso che anche quest’anno ha permesso di deliberare la distribuzione di un utile da 1,4 milioni di euro, che si va ad aggiungere a quello da 2 milioni dell’anno scorso”.