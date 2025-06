Lavoro, a maggio in provincia di Savona previste 4.600 assunzioni

Provincia. Proseguono le rilevazioni mensili della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Excelsior. L’indagine si focalizza sulle principali caratteristiche delle entrate programmate dalle imprese savonesi nel mese di giugno 2025, con un focus sulle tendenze occupazionali per il periodo giugno – agosto 2025.

Come emerge dalle elaborazioni del servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, sono 4.600 le entrate complessive programmate nel mese di giugno 2025 in provincia di Savona (-70 unità rispetto allo stesso mese dell’anno precedente). In Liguria, a giugno, le previsioni occupazionali si attestano sulle 16.900 unità, mentre a livello nazionale sono 595.000 i lavoratori ricercati dalle imprese. Nel Savonese sono 8.950 le entrate previste nel periodo giugno – agosto 2025 (+280 unità rispetto allo stesso trimestre di un anno fa).

Analizzando nel dettaglio il mese di giugno, si rileva che in provincia di Savona nel 12% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’88% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per l’88% nel settore dei servizi, per l’83% nelle imprese con meno di 50 dipendenti e il 6% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (13%). In 44 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 35% le assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni.

Per una quota pari al 14% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 4% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 64% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 63% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 32% del totale.

Nel mese di giugno le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (1.960), Servizi alle persone (1.150), Commercio (510), Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (210) e Costruzioni (200).

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro.