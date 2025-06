Lavori all’ascensore di Bergeggi in estate, è polemica. Il sindaco: “Intervento necessario e tempi stretti”

Bergeggi. Non è partita nel migliore dei modi l’estate nel Comune di Bergeggi, meta ambita da moltissimi turisti durante i tre mesi (e non solo) estivi. Dopo la problematica dei parcheggi selvaggi di due settimane fa, tra i residenti cresce un po’ il malumore per quanto riguarda i servizi.

A Bergeggi i pochi servizi ormai rimasti sono concentrati in un unico punto in centro paese: comune, posta, ambulatorio medico e infermieristico, farmacia, sportello ecologico Sat, biblioteca e l’area giochi bambini. Tutto situato sotto il livello stradale al piano -1, -2 e -3, raggiungibili quindi con ascensore e scale. La problematica deriva dal fatto che però in questo momento, e quindi a stagione estiva in corso (e quando la popolazione di Bergeggi si moltiplica esponenzialmente), si stanno verificando i lavori di rifacimento e di riqualificazione dell’ascensore.

L’inizio dei lavori è avvenuto a fine maggio e dovrebbero durare fino a settembre, rendendo così inagibile l’ascensore per tutta la stagione estiva. Contatta dalla redazione di IVG la sindaca Nicoletta Rebagliati ha fornito spiegazioni a riguardo: “I lavori sono finanziati da un fondo regionale di 130 mila euro e abbiamo l’obbligo di ultimare i lavori entro 120 giorni dall’inizio del cantiere. Monitoriamo l’andamento dei lavori costantemente, non possiamo farlo tutti i giorni ma sappiamo che sono a buon punto e la ditta ha già smontato l’ascensore. Se i lavori rimangano fermi qualche giorno avranno i loro motivi, posso però assicurare che noi ci siamo”.

Per i disabili il Comune ha messo a disposizione un dispositivo scendi scale che necessita però di assistenza per il funzionamento e non è proprio semplice utilizzarlo: “Ammetto che l’utilizzo è complicato e difficoltoso – spiega la prima cittadina – cercheremo soluzioni alternative”.

A tutto questo si aggiunge il fatto che l’area di cantiere ha occupato tre posti auto a disco orario su cinque disponibili, i quali erano pensati a servizio delle poche attività commerciali presenti e dei loro clienti. Tutto questo potrebbe causare avversità a chi volesse recarsi a fare compere con l’auto. La difficoltà nel trovare posteggi (già poco presenti) potrebbe persuadere i residenti, ma anche i turisti, a recarsi presso quei servizi e ciò potrebbe creare, di conseguenza, un danno economico per tutti.

Ma anche su questo la sindaca rassicura: “Stiamo cercando soluzioni e in parte le abbiamo già trovate – sottolinea- abbiamo recuperato un posto che prima riservato alla protezione civile e un altro lo stiamo recuperando sul terrazzo. Ci vuole pazienza, stiamo rifacendo la segnaletica ma anche qui ci sono voluti tempi tecnici e burocratici per individuale la ditta vincitrice dell’appalto dei lavori”, conclude.