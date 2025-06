Lavoratori esposti a calore e sole: Confartigianato Savona promuove le nuove linee guida per la prevenzione

Savona. Confartigianato Savona annuncia l’avvio di una campagna informativa e di supporto operativo alle imprese artigiane in seguito all’approvazione delle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare da parte di Regione Liguria e adottate a livello nazionale dal Coordinamento Tecnico delle Regioni.

In un periodo di crescente esposizione a eventi climatici estremi, le nuove disposizioni – valide per tutti i settori produttivi – impongono la valutazione e la gestione del rischio legato a temperature elevate e raggi UV. Le misure riguardano in particolare imprese attive nei comparti edile, agricolo, manifatturiero e logistico.

“L’approvazione delle linee guida è un segnale di come, giustamente, la tutela dei lavoratori sia centrale. In giorni in cui la nostra provincia è interessata da un’ondata di caldo anomalo con un tasso di umidità sopra la media, le condizioni di lavoro per chi opera all’ aperto con elevato sforzo fisico rendono elevato il rischio di operare – commenta il direttore di Confartigianato Savona Fulvia Becco – Seppur corretta, in ottica in cui la salute dei dipendenti degli artigiani è la priorità, la misura rischia di limitare i tempi di lavoro e rallenta la produttività delle imprese. Per far fronte a ciò le imprese possono chiede l’accesso a sistemi di cassa integrazione dedicati”.

Confartigianato Savona, infatti, ha predisposto un servizio dedicato per accompagnare le imprese associate: nella compilazione delle checklist settoriali (edilizia, agricoltura, logistica); nell’integrazione del DVR e dei POS; attivazione della cassa integrazione in caso di sospensione dal lavoro.

L’invito alle imprese è quindi, a prendere contatti con gli uffici Ambiente e Sicurezza e Paghe per gestire al meglio l’organizzazione del lavoro.