Laura e Roberta da Toirano nuovamente protagoniste in tv: con Amadeus e Giulia Salemi sul Nove

Toirano. Laura Bianco e Roberta Boscolo, da Toirano, nuovamente protagoniste in tv, questa volta sul canale Nove.

Domenica scorsa, infatti, sono state concorrenti della prima puntata di “The Cage… prendi e scappa”, programma condotto da Amadeus, insieme a Giulia Salemi.

Si sono battute in un manche agguerrita contro zio e nipote, che purtroppo hanno avuto la meglio: “Ma è stata comunque un’esperienza fantastica”, hanno raccontato ai microfoni di IVG.

Come detto in precedenza, per le due ragazze di Toirano non si tratta della prima esperienza televisiva: avevano già partecipato come commensali a “Celebrity Chef” con Alessandro Borghese e a “E viva il videobox”, come cantanti, su Rai2.