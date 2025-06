L’assessore Lombardi: “Il turismo business occasione di sviluppo per la Liguria”

La Liguria rilancia la sua strategia sul turismo business con la partecipazione all’e-workshop Agenzie & Corporate, appuntamento di networking in corso al Galzignano Resort Terme & Golf.

A rappresentare la regione è il Consorzio Meet in Liguria, realtà che riunisce operatori dell’intero comparto MICE ligure e ne coordina la promozione sui mercati nazionali e internazionali. Il settore MICE rappresenta il turismo d’affari o turismo congressuale, e comprende tutte quelle attività legate all’organizzazione di eventi professionali, aziendali o promozionali.

Il format dell’e-workshop – organizzato da Ediman Srl – è quello ormai consolidato: planner e buyer aziendali restano fermi ai propri desk, mentre i supplier si spostano per incontri one-to-one liberi, con una media attesa di 15-20 appuntamenti per ciascun espositore. Una formula che consente di ottimizzare tempi e investimenti, offrendo relazioni dirette e possibilità di instaurare contatti commerciali immediati.

“Con la sua partecipazione, la Regione conferma il suo investimento sul turismo d’affari come leva strategica per destagionalizzare i flussi e attrarre nuove opportunità economiche – afferma l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi –. La nostra regione si presenta quindi come una destinazione MICE versatile”.

La Liguria, infatti, è capace di offrire location di pregio, dal mare alle città d’arte, con hotel congressuali e dimore storiche trasformate in spazi per eventi; paesaggi unici, che combinano costa e entroterra, ideali per esperienze collaterali di team building o leisure; un clima mite tutto l’anno, che permette eventi anche fuori stagione; e infine una proposta enogastronomica che rappresenta un vero valore aggiunto per programmi incentive e post congress.

​​La giornata si è articolata tra incontri programmati al mattino e momenti di networking informale e relax nel pomeriggio, mantenendo sempre il focus sul business.