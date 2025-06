L’Arenzano continua a pescare a ponente: tesserato Pietro Secco

Arenzano. Dopo Andreetto, l’Arenzano di Cocco chiude un altro colpo ponentino: si unisce alla rosa biancorossa il centrocampista classe 2003 Pietro Secco. Per l’ex Ceriale si tratterà della prima esperienza in Eccellenza.

Il comunicato:

Dopo qualche conferma ecco un altro nuovo innesto; Pietro Secco, leva 2003, per la prossima stagione vestirà i nostri colori. Centrocampista, ha maturato esperienze al Ceriale ed è pronto a mettersi in gioco per un posto in Eccellenza.

Buona fortuna.