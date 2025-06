Laigueglia, i progetti “Brain” e “I giardini incantati del mare” partecipano al Flash Mob Mozziconi Addio: appuntamento il 21 giugno

Laigueglia. I progetti “Brain” e “I giardini incantati del mare” hanno accolto con favore l’invito da parte dell’associazione Lasciadire ad aderire all’iniziativa di pulizia delle spiagge “Mozziconi addio”, alla cui organizzazione partecipano vari enti, tra cui SurfRider Foundation Europe e che vanta il patrocinio, tra gli altri, del Comune di Laigueglia.

L’evento prenderà la forma di un flash mob: il 21 giugno, in concomitanza con il solstizio d’estate, ristoranti, bar, locali di Laigueglia, ma anche di Ventimiglia, Camporosso, Bordighera e tante altre località si adopereranno per raccogliere mozziconi di sigaretta nelle spiagge adiacenti ai loro locali. Le foto dei “bottini” saranno poi pubblicate sui canali social.

“Si tratta di un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza di cui sposiamo in pieno gli obiettivi – spiega Monica Previati, biologa marina ed educatrice ambientale che nei mesi scorsi ha accompagnato, nell’ambito dei progetto, molte classi delle scuole di Laigeuglia a pulire la spiaggia – Oltre a occuparsi della riforestazione di Posidonia oceanica, i due progetti lavorano anche su temi di educazione ambientale e didattica, e proprio pochi mesi fa abbiamo commentato insieme ai più piccoli la quantità di mozziconi che si incontra in pochi metri di spiaggia, sempre troppo grande, ma così diffusa che ormai quasi non ci accorgiamo più della loro presenza altamente inquinante”.

Tantissime le adesioni: alle attività che parteciperanno all’iniziativa è stato consegnato un kit gratuito di pulizia, con brochure informativa, guanti, pinze e un sacchetto per raccogliere i mozziconi.

“Brain (Blue Restoration) – Le praterie sommerse di Laigueglia” è realizzato da Reef Check Italia, con il Comune di Laigueglia, l’Università Politecnica delle Marche – Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente ed ERI (European Research Institute) e ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito della seconda edizione del bando “Simbiosi: Insieme alla Natura per il futuro del Pianeta”. “I giardini incantati del mare” è ideato da Ubica (Underwater bio-cartography), società di ricerca marina subacquea e monitoraggio ambientale in collaborazione con il Comune di Laigueglia e con Reef Check Italia, e sostenuto con i fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.