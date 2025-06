Laigueglia cardio protetta: arrivano otto defibrillatori automatici sulle spiagge

Laigueglia. Grazie alla collaborazione tra Associazione Bagni Marini Laigueglia che rappresenta 40 operatori balneari, l’Agenzia 7Events di Milano di Massimo Turturro e Acqua Sant’Anna la stagione estiva a Laigueglia sarà più sicura.

Saranno consegnati domani, martedì 24 giugno, presso i Bagni San Matteo che hanno ospitato l’iniziativa, 8 defibrillatori automatici (DAE) ai concessionari della costa che renderanno la spiaggia cardio- protetta, garantendo un intervento rapido ed efficace in caso di emergenza.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa iniziativa che aumenta la sicurezza in spiaggia I defibrillatori sono strumenti salvavita che possono fare la differenza in caso di arresto cardiaco. Tutti i nostri ragazzi preposti al salvataggio a mare sono formati ed in grado di utilizzare in modo corretto i dispositivi in caso di arresto cardiaco”, afferma Massimiliano D’Apolito, vice Presidente.

“Questa iniziativa è un esempio di come la collaborazione tra associazioni e sponsor possa portare a risultati concreti e positivi per la comunità”, aggiunge Massimo Turturro di 7Events che da anni collabora con l’ Associazione. La consegna dei defibrillatori ai concessionari è un passo importante verso la realizzazione di una città più sicura per i bagnanti e per i turisti che affolleranno la spiaggia di Laigueglia.