Laigueglia: alcuni cittadini lanciano una petizione per un’area di sgambamento cani

Laigueglia. Una petizione popolare per chiedere al Comune di Laigueglia la realizzazione di un’area di sgambamento e socializzazione per cani. L’iniziativa, lanciata 4 giorni fa su Change.org, nasce dal desiderio, condiviso da molti residenti e proprietari di animali, di poter contare su uno spazio sicuro, attrezzato e regolarmente manutenuto in cui i cani possano muoversi liberamente.

Attualmente, secondo i promotori della raccolta firme, Laigueglia non dispone di un’area adeguata dove i cani possano correre senza guinzaglio e interagire tra loro. Una mancanza che si fa sentire in particolare nei mesi estivi, quando la presenza di turisti e residenti aumenta sensibilmente e i pochi spazi verdi disponibili diventano spesso oggetto di controversie tra padroni di cani e altri frequentatori.

“Nel Comune di Laigueglia vi è un numero crescente di cittadini proprietari di cani, che desiderano offrire ai propri animali un adeguato spazio per il benessere fisico e la socializzazione – spiega la promotrice della petizione, Sarah Pesce – e l’attuale assenza di un’area dedicata alla sgambatura e socializzazione dei cani crea difficoltà per i proprietari nel gestire i propri animali in spazi pubblici, aumentando il rischio di contravvenzioni e la difficoltà nel mantenere il decoro urbano. Inoltre, durante i mesi estivi, la presenza di numerosi turisti, spesso accompagnati dai loro amici a quattro zampe, rende ancora più evidente la necessità di un’area attrezzata per evitare disagi e mantenere la pulizia del nostro territorio. Un’area cani adeguatamente attrezzata contribuirebbe a migliorare la qualità della vita dei residenti e dei visitatori con cani, promuoverebbe il rispetto delle norme igienico-sanitarie e favorirebbe la convivenza armoniosa tra cittadini e animali”.

“La creazione di un’area dedicata – conclude – rappresenterebbe un servizio essenziale per la comunità, promuovendo la cultura del rispetto degli animali e incentivando la gestione responsabile degli stessi. Tale spazio contribuirebbe a ridurre l’abbandono di deiezioni in aree non appropriate e a preservare il decoro e l’igiene delle strade e dei parchi pubblici”.

La petizione è aperta alla firma di tutti i cittadini interessati e punta a raccogliere consensi da presentare all’amministrazione comunale come stimolo al confronto. Il testo integrale e il modulo per firmare sono disponibili online a questo link. Nel momento in cui scriviamo la petizione ha raccolto 33 firme.