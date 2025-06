La savonese Ginevra Lagasio Pesenti alla finale di “Incipit Offresi”, il primo talent letterario per aspiranti scrittori

Savona. La 27enne savonese Ginevra Lagasio Pesenti è la vincitrice della prima tappa di Collegno della decima edizione di “Incipit Offresi”, il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori in programma giovedì 19 giugno a La Tesoriera di Torino, in occasione dell’Evergreen Fest. Il talent è ha come super ospite Federico Basso, il comico torinese vincitore di LOL – Chi ride è fuori 5, e ha già toccato 17 tappe in sei regioni, Piemonte, Campania, Lazio, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta.

Il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori quest’anno compie 10 anni. L’obiettivo non è premiare il romanzo inedito migliore, ma scovare nuovi talenti, promuovere la lettura e valorizzare le biblioteche come luoghi di partecipazione e di promozione culturale. In 9 anni “Incipit Offresi” ha scoperto 150 nuovi autori, pubblicato oltre 75 libri e coinvolto circa 11mila spettatori l’anno, 30 case editrici e 85 biblioteche nelle 198 tappe (167 organizzate in Piemonte e 31 in altre regioni) per un totale di 10.200 chilometri percorsi.

“Incipit Offresi” è un format innovativo ideato e promosso dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in sinergia con Regione Piemonte e la Città di Settimo Torinese (TO). Si tratta di un vero e proprio talent della scrittura dove in un contesto informale gli attori della filiera del libro possono incontrarsi e avviare nuove collaborazioni, promuovere la pubblicazione di nuovi libri e scoprire nuovi talenti.

Nell’ambito del progetto sono organizzati dei percorsi formativi in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori e Scuola Holden per i partecipanti al campionato, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle opere in concorso in vista della futura pubblicazione e per affinare le competenze creative degli aspiranti scrittori e scrittrici. Tra le novità della decima edizione, la Scuola Holden metterà in palio un corso di scrittura e sarà istituito il Premio Archimedebook, riservato agli under 35, che prevede la pubblicazione di una raccolta di racconti sui temi indicati dall’organizzazione.

La nuova tappa, come detto, ha visto trionfare Ginevra Lagasio Pesenti, che studia tecniche della narrazione alla Scuola Holden di Torino, con una scrittura che scava, come fa l’acqua sulla rocca, il suo incipit trascina in un viaggio fatto di mistero e bellezza. La 27enne savonese potrà quindi accedere alla finale.

I PREMI

I concorrenti primo e secondo classificato riceveranno rispettivamente un premio in denaro di 1.500 euro e 750 euro. Saranno inoltre messi in palio il Premio Scuola Holden con un corso di scrittura; il Premio Italo Calvino, con la partecipazione gratuita al prestigioso premio letterario; i Premi Golem e Leone Verde, con la pubblicazione dell’opera; il Premio Miraggi costituito da una lampada artistica fatta di libri; i Premi Indice dei Libri del Mese, Fondazione Circolo dei lettori, Pagina 37 e il Premio Archimede per gli under 35, con la pubblicazione del proprio racconto nella raccolta Archimedebook.

L’INCIPIT DI GINEVRA LAGASIO PESENTI

Non sapevo dire cosa fosse successo. Non per la parte che conta. Ho cercato a lungo di tornare a quel punto, ricostruirlo. Poi sono finita a studiare i fondali marini su testi specialistici che potevo comprendere solo in parte. Al tempo ero iscritta al Conservatorio di Genova, indirizzo chitarra classica. Quindi no, i sistemi oceanici non erano esattamente materia d’esame, ma avevo la sensazione che mi avrebbero aiutata a capirci qualcosa. Non chiedetemi perché, non lo sapevo neanche io. E in qualche modo è stato così, perché c’è un punto, nella Terra, più sensibile di altri, al largo dell’Oceano Pacifico, all’altezza dell’America Latina. Un punto in cui periodicamente si verifica qualcosa di misterioso. L’atmosfera e l’oceano si scambiano energia sotto forma di calore, alterando i flussi delle correnti. Un rimescolamento, che da lì si propaga fino a modificare l’equilibrio dell’intero pianeta. Di solito arriva verso dicembre, per questo si chiama il bambinello, il bambin Gesù, El Niño.

FEDERICO BASSO

Federico Basso nasce nella scuola di teatro diretta da Alessandro Bontempi, cresce con gli spettacoli d’improvvisazione teatrale e approda ai laboratori Zelig nel 2003. Nel 2004 partecipa come monologhista a Zelig Off. Dopo una breve apparizione nel tendone di Zelig Circus, ricompare sul palco dello storico locale milanese per l’edizione 2007 di Zelig Off in veste di co-conduttore al fianco di Teresa Mannino. Nel 2011 torna a Zelig Circus come comico. Grande estimatore della stand-up comedy, la sua presenza scenica è fortemente influenzata dalla tradizione umoristica americana. Ha curato la rassegna stampa nel programma Geppy Hour, Il late night show in onda su SKY Show condotto da Geppi Cucciari nel 2007. Come autore ha firmato la sit com di Canale 5 Belli dentro, scritta con Lucio Wilson, Renato Trinca e Carmelo La Rocca. Nel 2006 collabora ai testi del programma Crozza Italia per La7. Nel 2011 ha partecipato alla mini-serie Quelli dell’Intervallo Cafe – Casa Pierpiero nel ruolo di Giangiacomo il padre di Pierpiero. Nel novembre del 2021 dopo otto anni torna ad esibirsi a Zelig. Partecipa inoltre al talent show The Band in onda su Rai 1 nel 2022 e a Comedy Match su NOVE nel 2024.

“Incipit Offresi” è un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese e Regione Piemonte, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e la collaborazione di Fondazione Circolo dei lettori, Scuola Holden, Associazione Pagina 37, Emons Edizioni e FUIS – Federazione Unitaria Italiana Scrittori. Il Premio Incipit e il campionato sono dedicati a Eugenio Pintore per la passione e la professionalità con cui ha fatto nascere e curato “Incipit Offresi”.