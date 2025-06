La S.F. Loano guarda in casa, le prime riconferme sono Balla, Zaccaria, Oxhallari, Basso e Valentino

Loano. Dopo l’arrivo di Lupo in panchina, ecco le prime riconferme in casa S.F. Loano che, con un comunicato, ha appena ufficializzato l’estensione di contratto di cinque membri della loro rosa che continueranno a far parte del club rossoblù anche nella stagione 2025/26.

Tutti nati dopo il 2000, arrivano le riconferme dei difensori classe 2002 Zaccaria e Balla, seguiti dal compagno di reparto classe 2000 Oxhallari. A centrocampo arrivano invece le conferme di Basso (classe 2001) e Valentino (classe 2005). Iniziati oggi, intanto, i lavori all’Ellena per quello che sarà il nuovo manto sintetico.

Ecco il comunicato del club sui giocatori:

L’Asd S.F. Loano comunica con grande piacere di aver rinnovato per la stagione 2025/2026 con i seguenti giocatori:

Alberto Zaccaria Assane, difensore classe 2002

Balla Erald, difensore classe 2002

Basso Thomas, jolly classe 2001

Oxhallari Ardit, difensore classe 2000

Valentino Marco, centrocampista classe 2005

La Società augura a tutti loro tante altre soddisfazioni con i nostri colori.