La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese è legge, Cigliutti (UGL): “Traguardo che sosteniamo da sempre”

Savona. “Ieri, martedì 10 giugno, è entrata in vigore la Legge 76/2025, – dichiara Dario Cigliutti Segretario Provinciale UGL-UTL di Savona – che finalmente dà attuazione all’articolo 46 della Costituzione, riconoscendo ai lavoratori il diritto di partecipare alla gestione delle imprese”.

“Un traguardo che il nostro sindacato sostiene da sempre, perché la partecipazione valorizza il lavoro non solo come mezzo produttivo, ma come elemento centrale nella vita dell’impresa – aggiunge -. Serve ora rendere concreta questa Legge attraverso la contrattazione collettiva, – prosegue la nota – con il coinvolgimento reale dei lavoratori sul piano gestionale, economico e organizzativo”.

“Anche a livello locale siamo pronti a fare la nostra parte, con proposte costruttive, accordi integrativi e spirito di responsabilità, affinché questa novità diventi un vero pilastro per un nuovo patto tra capitale e lavoro”, conclude.