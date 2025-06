“La nonviolenza una scelta inderogabile”, incontro a Finale Ligure

Finale Ligure. Sabato 7 giugno alle ore 20:30 nella Sala Civica Giorgio Gallesio, in via Tommaso Pertica 24, a Finalmarina, si terrà l’incontro “La nonviolenza una scelta inderogabile”, promosso dall’associazione Vita Nova in collaborazione con la Consulta del Volontariato e la Rete dei Comuni Solidali e con il patrocinio delle ACLI Savona e del Comune. Nell’occasione Giuseppe Morotti presenterà il libro “Gesù non era uno scemo (don Tonino Bello)”. Seguirà il dibattito con l’autore.

“L’unica cosa che in questo momento mi motiva e mi dà un poco di sollievo è ripercorrere la vita e la testimonianza di uomini e donne credenti o non credenti di tutte le religioni che non solo hanno condannato la guerra ma hanno trovato nella teoria e nella prassi della nonviolenza la strada maestra e sicura per vincere quella maledetta violenza che, insieme a tanto bene, si annida in ciascuno di noi, fino a provocare non solo discordie e divisioni a livello familiare, di condominio, comunità, istituzioni o partiti ma anche delle sempre più deleterie e orribili guerre, come quelle che stiamo vivendo”, scrive Morotti.

“Il cammino della non violenza risulta esigente, scomodante, fino ad arrivare a perforare le mie più rigide corazze ma avverto sempre di più che è l’unico vero cammino capace davvero di realizzarmi come uomo e come cristiano, un cammino di verità e bellezza”, aggiunge.

Nato a Nembro (Bergamo), Giuseppe Morotti è ordinato prete nel 1974. Entrato a far parte dei Piccoli Fratelli del Vangelo, che si ispirano a Charles De Foucault, si reca in Iran e condivide per dieci anni la vita di alcune comunità al confine con l’Iraq, anche quando scoppia la guerra.