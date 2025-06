La Nolese riparte dal gruppo: pioggia di conferme in casa biancorossa

Blocco di conferme in casa Nolese in vista del prossimo campionato di Seconda Categoria. “Grazie all’ottimo lavoro di mediazione svolto dai direttori sportivi Pietro Bordone e Valter Parodi – scrive il club -, con il prezioso supporto tecnico di mister Pietro Saccone, è stato possibile raggiungere un accordo con i seguenti calciatori in scadenza di contratto, che continueranno a vestire i colori biancorossi”.

Difensori: Paolo Tassisto, Francesco Pasquale, Michele Marengo, Salvatore Riesi, Christian Pastorino, Simone Giglio. Centrocampisti: Alessandro Godena, Filippo Caroniti, Domenico Tripodi, Jacopo Paggi, Federico Poggi, Nicolò Bordone, Mattia Basso. Attaccanti: Luca Greppi, Willip Aroca, Nicolò Buzzurro, Alessandro Frione, Andrea Parodi, Nicolò Debenedetti.

“Queste conferme – prosegue la società – rappresentano un passo fondamentale nella costruzione di una rosa ambiziosa e competitiva, che sarà ulteriormente rafforzata nei prossimi giorni con l’innesto di nuovi giocatori di qualità, i cui arrivi saranno ufficializzati a breve. Inoltre, proseguiranno la loro avventura in maglia biancorossa anche gli atleti già sotto contratto, che sono stati formalmente riconfermati dal club”.

Difensori: Francesco Bruni, Simone Castrofilippo, Filippo Dagliano. Attaccanti: Federico Ganduglia.