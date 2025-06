La guerra in Medio Oriente, il dramma di Gaza: il racconto di Domenico Quirico mercoledì 25 a Savona

Savona. Colpo grosso di Savona in questo momento di crisi internazionale. Mercoledì prossimo, 25 giugno, uno dei maggiori esperti italiani (e non solo) di Medio Oriente, Domenico Quirico, inviato di guerra del quotidiano La Stampa, sarà protagonista di un incontro a Villa Cambiaso di via Torino (ore 20,30, accesso dalle 20,15).

L’evento è organizzato dal Comune di Savona, gruppi consiliari di maggioranza, che spiegano: “Ringraziamo intanto Domenico Quirico per aver accettato il nostro invito, e Villa Cambiaso per ospitarci in una location prestigiosa. Sarà possibile ascoltare una voce tanto autorevole su temi attuali come il Medio Oriente e in particolare il conflitto tra Iran e Israele e ancor più il dramma di Gaza”.

Domenico Quirico, nato ad Asti, è stato corrispondente da Parigi e a lungo inviato di guerra per La Stampa. Nell’agosto del 2011 fu rapito in Libia e liberato dopo due giorni. Il 9 aprile del 2013 scomparve in Siria, il 6 giugno si diffuse la notizia che era vivo e fu infine liberato l’otto settembre del 2013 dopo cinque mesi di prigionia, grazie a un lungo lavoro dei servizi segreti e degli apparati dello Stato italiano. Si ricorda anche una traversata di Quirico dalla Libia su un barcone, affrontata come un qualsiasi migrante in cerca di un futuro migliore.

Nel 2011 scrisse “Il Grande Califfato”, con cui vinse la sezione saggistica del premio Brancati.

L’iniziativa del Comune di Savona si deve ai gruppi consiliari di Partito democratico-articolo 1, Patto per Savona, Riformiamo Savona e Sinistra per Savona.