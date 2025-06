“La cavallina Olly ha bisogno di aiuto!”, a Pietra Ligure l’Asd AsinOlla lancia una raccolta fondi

Pietra Ligure. Olly è una cavallina affetto da enfisema polmonare. Il suo stato di salute purtroppo è peggiorato, non risponde più alle terapie cortisoniche. “Non vogliamo chiudere Olly in un box, soffrirebbe ancora di più anche se protetta da polveri e fieno”, le parole dell’Asd AsinOlla, situata nell’immediato entroterra di Pietra Ligure e che ospita asini e cavalli per diverse attività.

Olly, infatti, è stata la prima arrivata nel parco natura pietrese e negli anni è stata protagonista di numerose iniziative con bambini e ragazzi, oltre che per attività di terapia rivolte a persone diversamente abili. Nella struttura dell’associazione ha dato alla luce anche il piccolo Gift, che si è unito alla famiglia di AsinOlla.

Ora per lei è necessario creare un’area delimitata che abbia un impianto di irrigazione del terreno, che renda la terra compatta e limiti l’innalzamento della polvere: “Dobbiamo acquistare una macchina per l’aerosol e darle dei broncodilatatori per permetterle di respirare meglio ed infine dobbiamo acquistare un mangime speciale perché il fieno peggiora la sua allergia” precisano ancora dall’associazione, che ha lanciato una campagna e una raccolta fondi per salvare Olly.

“AsinOlla non abbandona i suoi animali, non lo faremo nemmeno con Olly, una cavallina davvero speciale che ancora oggi si presta con dolcezza alle attività per bambini con disabilità e non”.

“Non vogliamo privarla della sua libertà e dei suoi compagni, che quindi resteranno con lei e mangeranno lo stesso alimento al fine di evitare contaminazioni”.

“È un grande impegno e una grande sfida che vogliamo affrontare, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. Raramente lo chiediamo, questa volta la sfida è grande”.

“Per chi volesse aiutarci può inviare una donazione a Asd Asinolla sul seguente IBAN: IT66Z053874947000004721769 – Causale: Medicamenti per Olly; oppure tramite il nostro sito internet nella sezione “Sostienici” (CLICCA QUI).