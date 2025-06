Kart, Rosanna Marziano sarà in gara al Mondiale SWS International

Ceriale. Un nuovo impegno di caratura internazionale attende Rosanna Marziano. La pilota cerialese, titolare di una autoscuola con sedi a Pietra Ligure, Loano e Ceriale, all’inizio del mese di luglio parteciperà all’evento mondiale SWS International, il più grande campionato internazionale di kart. La competizione è in programma da mercoledì 2 a sabato 5.

Le finali del SWS International si terranno in Spagna e per la precisione a Campillos, in Andalusia, da martedì 2 a sabato 5 luglio. Un circuito della lunghezza di un chilometro e mezzo, con varie difficoltà da affrontare. Nel complesso saranno 225 i piloti che gareggeranno nelle categorie individuali; si svolgerà anche la gara a squadre di 12 ore con una cinquantina di team.

Per Rosanna Marziano è la quinta partecipazione all’evento; ha infatti preso parte a tutte le precedenti edizioni, tenutesi in Francia, Italia, Slovacchia e Belgio. Le donne in gara saranno 30.

La combattiva driver di Ceriale, prima di affrontare la trasferta in terra andalusa, sarà impegnata venerdì 20 giugno nei test con le monoposto a Castelletto di Branduzzo.