K1. Chiara Vincis è ancora campionessa italiana WAKO PRO: “Sensazioni fortissime. Tifo decisivo, mi sentivo a casa”

Genova. Dopo quattro riprese molto toste da digerire, come sempre la savonese Chiara Vincis riesce ad aggiudicarsi un altro titolo da aggiungere alla sua già ricca raccolta di cinture e trofei. Battaglia sotto la Lanterna 2 ed ancora una volta l’atleta di sport da combattimento del Team Scaramozzino risponde presente per difendere il titolo italiano contro la bolognese Segni Linda.

Nella categoria -59 kg, le due atlete brillano sopra le sedici corde regalando spettacolo al palazzetto del PalaDiamante di Genova. Dopo dodici minuti di combattimento, arriva il verdetto della giuria: è ancora Vincis la campionessa italiana WAKO PRO.

“La prima volta vinsi il titolo, oggi le sensazioni sono più forti, è stato più emozionante”, è felicissima per il traguardo raggiunto l’atleta originaria di Vado: “Abbiamo lavorato davvero tanto, specialmente sulla testa perché molte volte fa brutti scherzi. Grazie all’angolo, al mio coach Andrea Scaramozzino siamo riusciti a portare a casa questa cintura, i suoi consigli sono stati perfetti, il piano studiato in palestra ha funzionato”.

“È stata molto dura combattere, più che altro sotto l’aspetto mentale – continua Vincis -. Essendo che lei provava a mettermi KO con dei pugni girati, abbiamo optato per aspettarla per poi entrare molto forte in uscita. Il tifo? È stato decisivo. Mi sentivo a casa, a Savona. Ho fatto la mia entrata solita accentuandola di più, ho sentito un calore forte”.

Un calendario molto fitto che potrebbe portare ulteriori trionfi, oltre ad alcune dediche speciali: “Dedico questa vittoria al mio coach, il suo lavoro è indispensabile. Fa molti sacrifici e ha molta pazienza. Inoltre la dedico alla mia famiglia e a tutti i supporters che stasera sono venuti a tifarmi. Per i prossimi impegni non ho tanto riposo, tra tre settimane abbiamo un match a Saint Tropez il 28 giugno contro una forte atleta portoghese, la settimana dopo invece partiremo per le qualificazioni dei campionati mondiali di Savate in Bulgaria“.