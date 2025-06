Isola Gallinara, ad Albenga un evento promosso dal Lions Club Alassio “Baia del Sole” e il Lions Club Albenga Host

Alassio/Albenga. “Non c’è nulla di più iconico e rappresentativo dell’Isola Gallinara per il territorio di Albenga e Alassio – dichiarano i Presidenti dei due Club Cristina Siniscalchi e Luca Russo – da sempre regina del nostro mare, presenza che veglia a metà strada tra le città affascinando, con la sua particolare forma, ogni singolo sognatore dai tempi più remoti custodendo tesori architettonici, archeologici e naturalistici tra i più studiati ed affascinanti del panorama culturale ed ambientale della Liguria”.

L’isola è stata la protagonista di questo incontro grazie ad un’analisi attenta condotta dalla direttrice dell’Archivio Storico Diocesano dott.ssa Alma Oleari e dei ricercatori, dottori Roberta Bani e Luca Miotti.

“Mediante la relazione – affermano dai due Club – si è potuta apprezzare l’importanza della Gallinara come centro monastico benedettino, i suoi possedimenti, il legame con San Martino di Tours ed i suoi rapporti con altri centri monastici della Liguria medievale, in particolare con l’abbazia di San Pietro ai Monti di Toirano, scoprendo come questi insediamenti religiosi “.

si fecero promotori di spiritualità e di come divennero centri di controllo economico e di diffusione culturale dalle nostre terre fino a mete ben più distanti”.

“Un gesto concreto di solidarietà – conclude la dottoressa Alma Oleari – conferma quanto i Lions di Alassio e Albenga siano promotori attivi di iniziative volte a valorizzare il territorio ed il sapere grazie alla donazione, all’Archivio Storico della Diocesi di Albenga-Imperia, di teche in legno da utilizzarsi per la tutela e l’esposizione dei documenti, come accaduto coi Lions grazie alla visita in esclusiva di una preziosa pergamena, nel corso di prossime conferenze tenute dai nostri ricercatori e collaboratori”.