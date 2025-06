Invernizzi (FdI): “Il DL sicurezza è una priorità per tutti, un plauso al Governo impegnato nel rafforzamento della legalità”

Liguria. “Il DL sicurezza è una priorità per tutti, un plauso al Governo impegnato nel rafforzamento della legalità”. Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.

“Con l’approvazione definitiva al Senato, il Decreto Sicurezza si afferma come uno dei pilastri dell’azione del Governo Meloni. Un provvedimento importante perché rappresenta un passo decisivo per la tutela dei cittadini, delle fasce più vulnerabili e delle forze dell’ordine – sottolina Invernizzi che aggiunge – Il Decreto di fatto risponde a un’esigenza di sicurezza che da tempo anche la comunità ligure chiedeva con forza. Un provvedimento che servirà per contrastare le occupazioni abusive. Importante anche l’azione di contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani. L’ulteriore rafforzamento degli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine è stato presentato come un doveroso atto di difesa verso chi quotidianamente assicura la sicurezza dei cittadini argomento che più volte ho evidenziato nei miei interventi istituzionali – afferma Invernizzi – Di certo continueremo a difendere con determinazione legalità e sicurezza”.

Per Invernizzi, in riferimento alla sommossa avvenuta oggi nel penitenziario di Marassi, “l’inasprimento delle pene per chi aggredisce le forze dell’ordine e l’introduzione del reato di rivolta in carcere sono importanti perché mirano a riportare ordine dove per troppo tempo ha regnato l’abbandono. A loro va la mia piena solidarietà per quanto accaduto”.