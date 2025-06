Invernizzi (FDI): “Il distaccamento dei Vigili del Fuoco non chiuderà, arriva la garanzia del Ministero dell’Interno”

Finale Ligure. “Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Finale Ligure non chiuderà. La rassicurazione arriva direttamente dal Ministero dell’Interno, ponendo fine alle vive preoccupazioni sollevate nei giorni scorsi dai sindacati dei pompieri e dai sindaci del comprensorio riguardo il futuro della sede distaccata”.

Ad annunciarlo è Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di FdI che sulla vicenda ha contattato direttamente il senatore Gianni Berrino. “Gli abitanti del Finalese – dice Rocco Invernizzi – possono tirare un sospiro di sollievo. Le organizzazioni sindacali avevano evidenziato il rischio di una chiusura del presidio dopo il 30 giugno, principalmente a causa di carenze di personale e fondi. Una prospettiva che aveva generato notevole apprensione, considerando l’importanza strategica del distaccamento in un’area ad alta densità turistica e con numerose attività outdoor, dove la prontezza d’intervento è fondamentale. L’intervento del Ministero dell’Interno, grazie anche all’interessamento del senatore Berrino scioglie dunque ogni riserva, garantendo la continuità operativa del distaccamento. Questa conferma è cruciale per la sicurezza del territorio, assicurando che l’area continui a beneficiare della presenza e dell’operatività dei Vigili del Fuoco, un presidio essenziale per la prevenzione e la gestione delle emergenze”.

“Sono molto soddisfatto per le rassicurazioni fornite dal Ministero degli Interni, Direzione regionale dei VVF Liguria, sulla continuità operativa del distaccamento di Finale Ligure. Un presidio fondamentale per un territorio turisticamente importante e dalle grandi risorse naturali”, sottolinea il Senatore Gianni Berrino.