Intercultura cerca le famiglie interessate ad accogliere studenti internazionali

Savona. Quest’anno Intercultura ha ospitato più di 350 studenti provenienti da 60 Paesi di tutto il mondo in altrettante famiglie che li stanno accogliendo per vivere loro stesse una bellissima esperienza di incontro tra culture. Un incontro che rappresenta una grande opportunità di confronto e di crescita per i figli e per tutta la famiglia.

E proprio da questa dalla necessità di confrontarsi tra stili di vita molto diversi, nascono degli affetti molto profondi e, spesso, delle storie molto belle che collegano generazioni diverse e durano per tutta la vita.

Per le tante famiglie italiane interessate a vivere questa stessa esperienza, sono centinaia gli studenti adolescenti da tutto il mondo, dall’Argentina al Brasile, dal Cile alla Colombia, dal Costarica al Giappone, dal Paraguay alla Nuova Zelanda, dalla Tunisia alla Turchia, dalla Francia, alla Svizzera, che arriveranno in Italia da inizio settembre e che frequenteranno per 2, 3, 6, fino a 10 mesi, una scuola del nostro Paese e vivranno presso una famiglia italiana.

Guidate e assistite dai volontari di Intercultura, le famiglie hanno la possibilità di confrontarsi con stili di vita, mentalità e culture diverse, regalandosi un viaggio senza muoversi da casa. L‘esperienza di accogliere in famiglia un adolescente proveniente da un altro Paese favorisce il dialogo e l’incontro tra culture e può rappresentare un valido antidoto alla chiusura fisica e mentale.

I volontari di Intercultura di Savona sono disponibili inoltre a fornire tutte le informazioni nel caso desideriate dar vita a una vera esperienza di scambio interculturale, accogliendo uno dei tanti studenti in arrivo da tutto il mondo.

Chi è interessato a scoprire di più sui programmi di ospitalità dell’Associazione può consultare il sito web https://www.intercultura.it/famiglie/perche-intercultura/ e la pagina Instagram @interculturait.