Infortunio sul lavoro a Varazze, operaio cade dal tetto di un capannone: in codice rosso in ospedale

Varazze. Allarme per un infortunio sul lavoro a Varazze. È successo questa mattina (12 giugno), pochi minuti prima delle 10,30, in via Milano.

Stando a quanto riferito, un operaio sarebbe caduto dal tetto di un capannone, riportando traumi e ferite, dopo un volo di circa 6 metri.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze, l’automedica del 118 e i carabinieri.

Dopo aver prestato le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul luogo dell’accaduto, anche gli ispettori dell’Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Uopsal).