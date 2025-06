Informare i cittadini sul Decreto Sicurezza: la Lega organizza due appuntamenti a Savona

Savona. Iniziativa della Lega per Salvini Premier in provincia di Savona nei giorni di sabato 21 e domenica 22 giugno, per far conoscere nel dettaglio il Decreto Sicurezza fortemente voluto dal partito, e da pochi giorni diventato legge dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La Lega provinciale allestirà gazebo nelle principali città della provincia con la presenza dei parlamentari nazionali e regionali, e dei dirigenti provinciali.

“Vogliamo dare risalto alle norme contenute nel Decreto Sicurezza – afferma il Commissario provinciale Dario Ghezzi- facendo conoscere i punti principali della legge fortemente voluta dalla Lega e dal nostro leader Matteo Salvini, per interventi normativi che vanno dallo sgombero lampo per le occupazioni abusive, alla tutela legale per le forze di polizia”.

“La nuova legge – aggiunge Ghezzi – prevede pene più severe per chi aggredisce gli agenti, il carcere fino a sei anni per chi truffa gli anziani, il daspo per contrastare le bande criminali in stazioni e metropolitane, l’arresto differito per chi agisce con violenza nelle piazze, lo stop all’impunità per i borseggiatori recidivi e lo stop all’accattonaggio con minori, le body camp sulle divise degli agenti e il carcere fino a due anni per i blocchi stradali. Si tratta di misure che vanno nella direzione di assicurare più tutele a chi ci difende, più sicurezza per i cittadini e meno impunità per chi delinque”, conclude il Commissario Ghezzi.

“Qualche mese fa, a gennaio, eravamo scesi in piazza per raccogliere le firme a supporto di un decreto sicurezza. Oggi il decreto sicurezza promosso e sostenuto fortemente dalla Lega è diventato realtà, pertanto torniamo in piazza per festeggiare questo risultato e ringraziare tutte le persone che avevano voluto fortemente aderire alla raccolta firme – dichiara il segretario cittadino Giorgio Calabria- la sicurezza è un diritto di tutti e deve essere garantita con regole chiare e supporto concreto a chi ogni giorno indossa una divisa per proteggerci. Con questo decreto, il Governo risponde concretamente alle richieste di milioni di italiani che chiedono più legalità e più ordine”, conclude il segretario cittadino Calabria.

A Savona l’appuntamento è in corso Italia nel pomeriggio di sabato 21 dalle ore 15,30 e nella mattinata di domenica 22 dalle ore 10 presso la sede di via Mistrangelo.

Iniziative analoghe per condividere con i cittadini i contenuti del provvedimento si terranno nella mattinata di sabato 21 a Loano in piazza Rocca, a Borghetto Santo Spirito in piazza Libertà,a Pietra Ligure in Piazza San Nicolò e nella mattinata di domenica 22 ad Albenga in piazza del Popolo.