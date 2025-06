Incontro tra Provincia e Comune di Quiliano per laa situazione della Sp29: focus sul versante di via Burrè e la zona di via Pollero

Quiliano. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra la Provincia di Savona e il Comune di Quiliano, finalizzato ad analizzare congiuntamente le criticità viabilistiche che interessano la Strada Provinciale numero 29, strategica arteria di collegamento tra il comprensorio costiero del savonese e il Piemonte, funzionale anche per il transito dei mezzi pesanti (camion e autoarticolati) da e verso i porti di Savona e Vado Ligure.

La riunione, convocata su richiesta del sindaco di Quiliano, Nicola Isetta, ha visto la partecipazione del presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, del vicepresidente e consigliere

provinciale con delega alla viabilità per l’area del levante, Andrea Castellini, dell’assessore all’urbanistica del Comune di Quiliano, Valtero Sparso, e dei rappresentanti degli uffici tecnici di entrambi gli Enti.

Nel corso del tavolo di lavoro, di natura programmatica, sono stati esaminati possibili interventi migliorativi, sia strutturali, sia di carattere operativo-gestionale, volti a ottimizzare la gestione e la regolazione del traffico nel centro abitato della località Cadibona, messo sotto pressione anche dalla chiusura temporanea, per lavori, di alcuni tratti dell’autostrada A6 Torino-Savona.

Il Comune di Quiliano ha evidenziato alcune situazioni specifiche riconducibili all’incremento dei flussi veicolari, sia leggeri che pesanti, attivi sull’arco delle 24 ore. Tra le principali individuate, rispetto alle quali è stata condivisa l’intenzione di avviare gli opportuni adempimenti risolutivi, figurano, in particolare:

– versante di via Burrè: è stata prospettata la definizione di un protocollo d’intesa per la realizzazione di un marciapiede lungo il tratto che conduce alla parte sommitale dell’abitato, in direzione Altare, per incrementare la sicurezza pedonale. Contestualmente, è stata sottolineata l’utilità di programmare interventi puntuali di manutenzione della pavimentazione stradale;

– zona di via Pollero, nei pressi della chiesa parrocchiale di Cadibona: è emersa l’opportunità di un intervento di messa in sicurezza per aumentare le misure di protezione in corrispondenza

dell’attraversamento pedonale.

Valtero Sparso, al termine della riunione ha dichiarato: “Le criticità erano state segnalate dai cittadini e, su queste, abbiamo trovato un momento di confronto con l’Ente Provincia, che ha dimostrato concreta disponibilità ad affrontare le problematiche evidenziate, valutando le modalità di progettazione e l’individuazione di possibili fonti di finanziamento.”