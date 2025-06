Incidente in scooter, grave un 17enne: portato al Santa Corona in elicottero

Grave incidente per un ragazzo di 17 anni, ieri sera, a Ventimiglia. Il giovane era a bordo di uno scooter guidato da una ragazza, anch’essa minorenne: i due viaggiavano sulla statale 20 quando, in località Trucco, per cause ancora da chiarire sono caduti a terra. Nella caduta il giovane ha riportato traumi agli arti inferiori.

Immediato l’intervento sul posto del personale sanitario del 118 insieme ad un equipaggio della Croce Verde Intemelia e ad uno della Croce Rossa.

Vista la gravità delle lesioni, la centrale operativa ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo, che è atterrato direttamente sulla statale e ha poi trasportato il 17enne all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Ferite più lievi invece, fortunatamente, per la ragazza, che è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Saint Charles di Bordighera.

Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Ventimiglia.

Fonte: Riviera24