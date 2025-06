Incidente allo show di freestyle a Loano, Vanni Oddera: “Dispiaciuto, ma è stato un problema tecnico della moto”

Loano. “Lo show era ormai finito, uno dei piloti protagonisti dell’esibizione, Diego Manenti, stava rientrando al furgone quando si è verificato un problema tecnico all’acceleratore, con la moto diventata incontrollabile e che ha sbattuto contro una transenna, quest’ultima a sua volta ha investito i quattro spettatori rimasti feriti, per fortuna in maniera lieve”.

E’ lo stesso Vanni Oddera a raccontare quanto accaduto ieri sera in piazza Italia durante il freestyle di motocross del “Loano Street Show”, che durante la giornata è stato accompagnato, come di consueto, dalle iniziative di mototerapia con bambini disabili e persone fragili.

Dispiaciuto per l’incidente, Oddera aggiunge: “E’ stata davvero una casualità dovuta, probabilmente, al cavetto dell’acceleratore: la moto, modello “Fantic”, era nuova e sono in corso le opportune verifiche tecniche sul mezzo”.

“Come per ogni nostra manifestazione in piazza e all’aperto è stato predisposto ed elaborato un accurato piano per la sicurezza del pubblico, che, infatti, nonostante l’accaduto, ha funzionato, impedendo che la moto colpisse direttamente gli spettatori ancora presenti a fine manifestazione” spiega ancora il campione di motocross e freestyle Vanni Oddera.

“Ma ripeto, l’incidente è stata davvero una sfortuna che in 25 anni di carriera non mi era mai capitata. Ci siamo subito preoccupati delle persone rimaste ferite, fortunatamente tutte già dimesse” conclude.

Secondo quanto appreso, infatti, i feriti hanno riportato contusioni ed escoriazioni dopo essere stati colpiti dalla transenna di protezione, che ha bloccato l’accelerata improvvisa della moto.

Gruppo Badano, co-organizzatore dell’evento “Loano Street Fest”, rinnova la fiducia al proprio testimonial Vanni Oddera e al Team Daboot. “Quanto accaduto non deve mettere in discussione la grande professionalità, il valore del messaggio, lo straordinario impegno con la Mototerapia negli ospedali e gli incontri nelle scuole. È un lavoro che sosteniamo da anni e che continueremo insieme”.