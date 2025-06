Incidente a Calice: biker cade in zona impervia, intervento dell’elisoccorso Drago

Calice Ligure. Grave incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, a Calice Ligure.

L’episodio avrebbe coinvolto un biker, che sarebbe caduto in una zona impervia – nei pressi della base Nato – per cause ancora in via di accertamento.

Immediato l’intervento dei soccorsi sul posto, dove sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco, gli uomini del Soccorso Alpino e i volontari della Croce Azzurra di Calizzano. A supporto delle operazioni di soccorso è stato fatto decollare anche l’elicottero Drago, per il recupero del biker e il trasporto in ospedale.

Le condizioni di salute del biker sono in corso di valutazione.