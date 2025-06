Inchiesta obitorio Santa Corona, Quaranta assolto: tre i patteggiamenti

Pietra Ligure. Assolto perché il fatto non sussiste: questa la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Savona nell’ambito del processo che ha visto come imputato Carlo Quaranta, l’imprenditore dell’agenzia di funebre finito al centro dell’inchiesta per corruzione della Procura savonese, condotta dalla Guardia di Finanza di Finale Ligure, sul presunto scambio reciproco di favori per avere informazioni sui decessi che avvenivano sul territorio e che transitavano all’obitorio dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’assoluzione di oggi è arrivata al termine del procedimento penale e di tre udienze, nelle quali la difesa, rappresentata dall’avvocato Marco Bosio, ha dimostrato l’estraneità di Quaranta rispetto al quadro probatorio e al capo di imputazione, ovvero concorso in rivelazione di atti d’ufficio, in quanto l’altra ipotesi di reato, quella di concorso in corruzione, era già stata stralciata successivamente alle fasi delle indagini preliminari.

Il legale di Quaranta, oltre alla soddisfazione per la sentenza, attende di conoscere le esatte motivazioni del pronunciamento.

Carlo Quaranta è stato l’unico tra gli indagati della vicenda, che risale al maggio 2020, ad andare a processo, in quanto gli altri, Fabio De Giovanni, anche lui impresario di pompe funebri, e l’addetto all’obitorio del nosocomio pietrese, Vincenzo Brancati, avevano scelto la via del patteggiamento della pena, così come la stessa responsabile del servizio per la cooperativa all’obitorio Maria Luisa Cipolliti.

Anche per loro l’accusa era di concorso in rivelazione di atti d’ufficio.

Nessuna azione giudiziale, invece, per il cappellano del Santa Corona don Carmelo Galeone, che era finito anche lui inizialmente tra le persone indagate: i finanzieri avevano raccolto una mole di intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre diverso materiale sequestrato durante gli accertamenti investigativi.