Fumo in un bar di Loano: vigili del fuoco mobilitati

Loano. Attimi di paura nel primo pomeriggio a Loano, in Corso Roma, dove da un locale, il Bar Class, è stato visto uscire del fumo visibile dalla strada. Immediata la chiamata ai soccorsi e l’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti per verificare la situazione.

Dopo i controlli, si è scoperto che non si trattava di un incendio, ma semplicemente dell’attivazione dell’allarme del locale, che in caso di scatto rilascia del fumo come sistema di sicurezza.

L’episodio si è concluso senza alcuna conseguenza: nessuna persona è rimasta coinvolta, non ci sono stati danni e il bar è in totale sicurezza.

La situazione è tornata alla normalità in breve tempo.