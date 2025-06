Inaugurato il circolo di Fratelli d’Italia a Carcare: Riccardo Boffa nominato presidente

Carcare. Si è svolta oggi, sabato 7 giugno, l’inaugurazione del nuovo circolo di Fratelli d’Italia a Carcare. All’evento hanno partecipato il coordinatore provinciale e vice coordinatore regionale del partito Claudio Cavallo e il capogruppo in consiglio regionale Rocco Invernizzi.

Prima delle votazioni ufficiali, sono intervenuti in collegamento il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e deputato Matteo Rosso, e il senatore Giovanni Berrino. Tutti hanno rivolto un caloroso augurio di buon lavoro ai membri del nuovo circolo, esprimendo la propria disponibilità a supportarne le future iniziative.

Al termine delle votazioni, Riccardo Boffa è stato eletto presidente del circolo di Carcare. Nel suo discorso, ha sottolineato l’impegno che guiderà l’attività del gruppo: “Lavoreremo in maniera concreta. Il nostro obiettivo primario è ascoltare la popolazione e portare avanti le istanze provenienti dai cittadini. Vogliamo dare spazio a tutte le problematiche quotidiane che li riguardano, dalle questioni sociali a quelle economiche, fino alla cultura e all’ambiente.”

La giornata si è conclusa con un rinfresco, durante il quale i presenti hanno potuto confrontarsi in un clima informale sulle future iniziative del circolo, che si propone come un punto di riferimento per i cittadini, un luogo di dialogo e partecipazione per affrontare insieme le sfide e le opportunità del futuro.