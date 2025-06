Imprese, per l’amministratore della società nessun termine al 30 giugno 2025 per l’iscrizione del domicilio digitale

Savona. La Camera di Commercio Riviere di Liguria ricorda alle imprese che, diversamente da quanto rappresentato in alcuni articoli di stampa e campagne pubblicitarie, non sussiste l’obbligo di comunicare entro il 30 giugno prossimo al Registro Imprese il domicilio digitale della società.

L’ente camerale ricorda inoltre che non è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative per chi, alla data del 1° gennaio 2025, rivestiva la carica di amministratore di imprese costituite in forma societaria e che non provveda entro il 30 giugno ad iscrivere il proprio domicilio digitale.

La precisazione riprende la nota di Unioncamere del 2 aprile scorso che già confermava la non sussistenza del termine al 30 giugno.

Per informazioni: registroimprese.im@rivlig.camcom.it, registroimprese.sp@rivlig.camcom.it, registroimprese.sv@rivlig.camcom.it.