Il Soleluna Village di Albissola compie 25 anni e festeggia con un Gran Galà: “Sarà la festa delle feste”

Albissola Marina. La prima serata inaugurale fu il 27 maggio 2000. E così oggi il “Soleluna Village” di Albissola Marina compie 25 anni. Per l’occasione il prossimo 6 giugno ospiterà una serata “Gran Galà” che sarà “la festa delle feste”.

“Il Soleluna è un locale che ha fatto del divertimento per tutte le età il suo tratto distintivo. Il locale, infatti, è frequentato da persone di diverse generazioni: dai bimbi che si tuffano tra le onde, agli adolescenti che vivono i primi amori, passando per una coppia che celebra il matrimonio, per arrivare ai nonni che ballano sulla spiaggia assieme ai nipoti”.

Insomma, un luogo “che accoglie tutti e che ha saputo unire differenti situazioni. Il ristorante sulla spiaggia o il famoso Royal buffet del martedì Night fever sono diventati un icona dell’estate”, ricordano dal locale.

La stagione 2025 conferma un programma di intrattenimento anche teatrale con ospiti di livello nazionale. Dal 11 al 20 agosto l’offerta culturale si arricchisce con un palco sulla spiaggia che ospita il Soleluna Summer Festival, portando a dieci le giornate di appuntamenti.