Il sindaco Russo in visita sulla Ocean Viking: “Salvare vite umane è imperativo assoluto, Savona sente questa regola come parte di sé”

Savona. Quest’oggi il sindaco di Savona ha visitato la Ocean Viking, attraccata da domenica nella città della Torretta “porto sicuro per 73 persone salvate nel Mediterraneo”.

“Le operazioni di sbarco si sono svolte regolarmente grazie all’efficace coordinamento della prefettura e alla collaborazione delle forze dell’ordine, dell’Autorità Portuale e delle organizzazioni intervenute. A tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento. Guidati dalla capo missione Luisa, abbiamo incontrato l’equipaggio di SOS Mediterranee International: soccorritori, medici, mediatori culturali, personale di bordo. Donne e uomini di grande professionalità e umanità, impegnati ogni giorno in condizioni difficilissime. Abbiamo visitato la zona dell’accoglienza, dello screening sanitario, della cura, del riposo di minori, uomini e donne che vengono salvati dalle onde e che arrivano a bordo smarriti, terrorizzati, disidratati, spesso feriti”.

“Ho portato a Luisa e a tutto l’equipaggio il saluto e il ringraziamento mio e della città per tutto il lavoro che svolgono quotidianamente. Salvare vite umane è imperativo assoluto; salvare i naufraghi è una regola antica e fondamentale della cultura marinara e siccome Savona è una città dalla lunga tradizione portuale sente questa regola come parte di sé. La stessa regola vorrebbe che i naufraghi venissero portati nel porto più vicino, mentre in questo caso sono stati costretti a compiere due giorni e mezzo di viaggio, dal sud di Lampedusa fino al porto di Savona, con tutto ciò che questa norma assurda comporta in termini di sofferenza, di costi, di tempo sottratto ad altri salvataggi”.

“L’arrivo della Ocean Viking squarcia il velo della retorica di chi pensava di risolvere il problema promettendo di fermare gli sbarchi: gli sbarchi ovviamente continuano ma la rete di accoglienza viene costantemente indebolita, con enormi ricadute negative sotto il profilo umano e sociale”.