Il saluto di Pietro Saccone al Legino: “Sentito adottato anche umanamente”. Attesa a stretto giro l’ufficialità con la Nolese

Savona. “La notizia è ormai nota, dopo due stagioni molto importanti per me si chiude la mia esperienza da allenatore a Legino“. Inizia così il messaggio di saluti di mister Pietro Saccone all’ambiente verdeblù.

Il tecnico finalese ha voluto ringraziare il club al termine di un biennio davvero importante: “Solo grazie a questa società, che in un momento delicato dopo l’uscita da Finale mi ha cercato (grazie Fabio Tobia), dato spazio e fatto sentire adottato anche umanamente. In due stagioni abbiamo vinto uno storico titolo regionale U19 d’eccellenza, partecipato ad una fase nazionale e nella seconda stagione abbiamo nuovamente giocato le finali regionali. La cosa più importante però sono stati i momenti umani, i legami che resteranno. Una volta a Legino, per sempre di Legino. Grazie mille a tutti”.

“Ho deciso di provare una nuova avventura, presto diremo“. Una nuova avventura chiamata Nolese, con un’ufficialità attesa a stretto giro di posta.