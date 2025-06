Il primo luglio parte la rassegna Albenga d’Autore 2025

Albenga. Partirà domani (1 luglio) Albenga d’Autore, la rassegna che porta in piazza libri, idee, musica, riflessioni e creatività per un pubblico di tutte le età.

Tanti gli appuntamenti in programma che si alterneranno tra Piazza dei Leoni, Piazza IV Novembre e Piazza San Michele, regalando otto giornate dense di appuntamenti, con autori di rilievo nazionale, interviste esclusive, spettacoli e incontri letterari.

Il programma giorno per giorno

1 luglio – Piazza dei Leoni, Ore 18.30: Riscoprirsi nell’imperfezione, con Nicolò Pareto (autore del romanzo Saliborn) e Claudia Granato (autrice della silloge Voce dell’imperfezione); Ore 21.00: Tigri d’inchiostro, incontro con Marco Vallarino, autore ligure noto per i suoi racconti noir e di fantascienza intervista Renata Barberis.

3 luglio – Piazza dei Leoni Salotto letterario condotto da Mariagrazia Timo in collaborazione con la Tipografia Bacchetta, Ore 18.30: Cicatrici di Gabriella Polito, memorie di guerra (2024); Pennelli e Veleno di Riccardo Badino, un delitto storico nel XV secolo (2025); Ore 21.30: Color di Funghi di Mariano Dallerice (2024); L’Isola Gallinara (2025) di Silvio Riolfo Marengo e Daniele Strizioli

Interventi di Daniela Tagliafico (RAI), Giorgio Cangiano e il sindaco Riccardo Tomatis.

4 luglio – Piazza dei Leoni, ore 21.00, Liguria delle Arti – Lo spettacolo della bellezza con lo storico dell’arte Giacomo Montanari; musica con Eliana Calamaro (violino) e poesia con Pino Petruzzelli.

5 luglio – Piazza dei Leoni, ore 18.30, Riviera in giallo – A cura di Delfino Moro Editore, conduce Diego Delfino, “Dalle paludi al cielo” – Pupi Bracali; “Dettagli preziosi” – Rodolfo Rotondo; “XVI Titolo Segreto” – Carlo Schimmenti

6 luglio, Ore 18.30 – Piazza IV Novembre, Capitan Bitorzolo e l’isola dei mostri – Andrea Visibelli e Davide Panizza; spettacolo “Piratour” con Barbarada e Barbaraspa; Ore 21.00 – Piazza San Michele, Dario Vergassola intervista il magistrato Nicola Gratteri.

7 luglio – Piazza San Michele, Ore 18.30: Libera di essere me – Incontro con l’autrice Camilla Mancini (Mondadori 2025); Ore 21.00: Luca Misculin presenta Mare aperto; a seguire, incontro con Diego Bianchi “Zoro”

8 luglio, Ore 18.30 – Piazza IV Novembre, Il pescatore di stelle di Peppe Millanta (Rizzoli 2025); laboratorio per bambini: La barca dei desideri, Ore 18.30 – Piazza San Michele; incontro con Dario Vergassola: Liguria. Terra di mugugni e di bellezza (Mondadori 2024); Ore 21.00 – Piazza San Michele, Dario Vergassola intervista Dargen D’Amico, segue DJ set.

Albenga d’Autore “si conferma l’appuntamento culturale estivo della città, capace di unire voci autorevoli, nuovi talenti e grandi nomi in un contesto inclusivo, coinvolgente e aperto a tutti”.

Per aggiornamenti e dettagli: seguire il sito Scoprialbenga e i canali social : Comune di Albenga e Scoprialbenga