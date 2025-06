Il Pietra Ligure saluta Gianmarco Insolito: “Quattro stagioni ricche di emozioni”

Pietra Ligure. Il club saluta Gianmarco Insolito: il Pietra, sui propri profili social, ha pubblicato un post per ringraziare il fantasista classe 1999 per il suo contributo nei suoi quattro anni biancocelesti.

Per lui, come già raccontato, si profila una nuova avventura con la maglia del Celle Varazze in Serie D dove ad aspettarlo c’è mister Mario Pisano, una figura che ha creduto particolarmente in lui insieme a tutto l’ambiente pietrese.

Il messaggio del club:

Dopo 4 stagioni ricche di emozioni, è arrivato il momento di salutare Gianmarco “Gimmy” Insolito, che lascia l’A.S.D. Pietra Ligure 1956.

Con 67 gol in maglia biancoceleste, secondo miglior marcatore di sempre nella storia del club, è stato uno dei protagonisti assoluti del nostro recente passato: dalla vittoria del campionato di Promozione e del titolo regionale di categoria, fino ai migliori piazzamenti mai raggiunti in Eccellenza.

Grazie di cuore Gimmy per tutto quello che hai dato a questa maglia!