Il natural body building parla ancora savonese: Romeo Zhupa vincitore al campionato italiano

Rimini. L’atleta e personal trainer savonese Romeo Zhupa, dopo il titolo mondiale conquistato a Los Angeles nel 2018 nella federazione WNBF e quello italiano assoluto HP0 altezza-peso=100 nel 2021 nella federazione FCFN, ha continuato la sua striscia di vittorie al campionato italiano appena concluso nell’ambito del Rimini Wellness 2025 come primo classificato nella categoria over 40, vincitore nella categoria HP0 e campione assoluto HP0 della federazione AINBB.

Romeo è impegnato come personal trainer e preparatore indipendente di fitness e natural bodybuilding dove segue atleti, appassionati e persone che vogliono migliorare se stessi o imparare ad allenarsi con i pesi e si impegna nella promozione della cultura fisica naturale fatta di alimentazione e integrazione mirata, allenamenti progressivi, estremamente duri ma anche sostenibili e alla ricerca continua della massima espressione fisiologica, escludendo e sconsigliando qualsiasi tipo di sostanza dopante.

Il campione savonese afferma: “Per la preparazione di questa gara, dopo la fase di massa durata un’anno e mezzo dall’ultima gara, ci sono voluti cinque mesi di alimentazione controllata in deficit calorico per la cosiddetta fase di definizione fatta di quattro pasti al giorno che includono cibi e alimenti come, uova, pancakes, riso, patate, avena, verdura, petto di pollo, merluzzo, manzo e occasionalmente frutta fresca e frutta secca”.

“Negli ultimi anni – continua Romeo -, c’è un’affluenza sempre maggiore al bodybuilding da parte dei ragazzi, purtroppo però molti di questi non hanno la pazienza e la voglia di faticare nel lungo periodo e quindi si lasciano convincere dagli influencer di turno a usare sostanze illegali che portano con alta probabilità conseguenze future in termini di salute.

L’allenamento é il costruttore della massa muscolare e quindi non va mai saltato, anche quando la motivazione viene a mancare per vari motivi, bisogna fare leva sulla propria disciplina, portare a casa l’allenamento e portare a casa la giornata sempre in bilancio positivo. I momenti difficili ci sono per ogni atleta, gli infortuni, il sacrificio a tratti della vita sociale, i momenti emotivi che abbassano l’energia, eccetera, ma l’importante é mantenere il focus e continuare a tenere d’occhio l’obiettivo in modo da creare una mente corazzata capace di andare oltre le difficoltà giornaliere”.

“Solo così si può arrivare al risultato, vincendo un allenamento alla volta, un giornata alla volta, una gara alla volta. Allenatevi forte, mangiate bene, rimanete idratati e corazzate la mente affinché diventi immune alle difficoltà e predisposta al successo” conclude Romeo Zhupa.

Romeo Zhupa