Il Legino riabbraccia El Shaarawy: il calciatore savonese al Ruffinengo per la premiazione del Cogno

Un sabato sera speciale per il Legino. Il club ha riabbracciato il suo campione, quello Stephan El Shaarawy che prima di vestire le maglie prestigiose di Milan, Roma e Nazionale aveva mosso i primi passi proprio al Ruffinengo, allora in terra, dove in questi istanti sta salutando il numeroso pubblico presente per l’evento conclusivo dei tornei organizzati dal club del suo primo presidente Pietro Carella, che di recente ha celebrato i 40 anni di presidenza al Gran Galà del Calcio.