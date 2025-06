Il laiguegliese Massimo Spinetti firma l’inno della campagna nazionale contro gli oli alimentari esausti in mare

Laigueglia. La magia della musica incontra la forza dell’impegno ambientale con “Marino Amico”, il piccolo cetaceo che si batte per la difesa del mare.

A firmare l’inno ufficiale della campagna nazionale “Stop Food Oils and Fats in the Sea” è il musicista ligure Massimo Spinetti, autore di “Marino il Balenottero Amico”, una canzoncina allegra e orecchiabile che accompagnerà la mascotte durante gli impegni pubblici, fiere e workshop che i promotori del programma di salvaguardia organizzeranno durante tutto il 2025 e che avrà il suo culmine a Ecomondo il prossimo novembre.

Il brano, che vede come protagonista il giovane balenottero Marino, simbolo dell’economia circolare e della lotta all’inquinamento marino, recita nel ritornello: “Marino Marino il balenottero amico che corre che va sulle onde del mare; Marino Marino, non si fermerà su e giù per salvare il nostro mar”.

Lanciata simbolicamente a Sperlonga, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, la campagna ha già toccato le rive di Laigueglia e proseguirà per tutta l’estate lungo lidi, porti e approdi turistici del Bel Paese. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini, turisti e operatori del mare sull’importanza della corretta raccolta degli oli vegetali usati, come quelli da frittura o delle conserve.

Promossa da Nuova C Plastica in collaborazione con i consorzi nazionali per la raccolta degli oli alimentari esausti, la campagna veicola un messaggio semplice ma cruciale: “Basta oli e grassi in mare!”. Gli oli, se smaltiti in modo scorretto, formano una pellicola sulla superficie dell’acqua, compromettendo l’ossigenazione e minacciando la biodiversità marina. Tuttavia, riciclati correttamente, possono essere trasformati in biodiesel o manufatti industriali, divenendo risorse preziose per un’economia sostenibile.

Il successo di “Marino il Balenottero Amico” si manifesta nelle dimostrazioni di affetto da parte di bambini, turisti, diportisti e operatori dei porti, protagonisti di selfie e reel condivisi sui social per diffondere il messaggio del balenottero Marino e promuovere comportamenti virtuosi.

La canzone di Massimo Spinetti si ispira ai principi dell’etica della responsabilità, mettendo in evidenza quanto sia fondamentale, per tutti noi, impegnarci affinché le generazioni future possano godere di un mare sano e non inquinato. Pensata per i più piccoli, “Marino il Balenottero Amico” unisce musica e gioco per trasmettere un messaggio potente con semplicità ed efficacia.

“Abbiamo scelto di affidare a una canzone il ruolo di portavoce della nostra mascotte Marino perché la musica, con la sua forza culturale e inclusiva, è in grado di parlare a tutti, grandi e piccoli, superando barriere e rendendo il messaggio immediatamente comprensibile ed efficace. ‘Marino il Balenottero Amico’ è molto più di un jingle: è un atto di comunicazione etica e partecipata, un esempio virtuoso di collaborazione tra enti, imprese e cittadini, dove la sostenibilità prende forma attraverso il linguaggio universale della musica” – ha dichiarato Piero Camoli, amministratore di Nuova C Plastica e responsabile della campagna.

I link per ascoltare l’inno di Marino Amico: Spotify [open.spotify.com/intl-it/track/1RVsucPFPeqC8OntX09peD](https://open.spotify.com/intl-it/track/1RVsucPFPeqC8OntX09peD)

YouTube Music[music.youtube.com/watch?v=6QtGodc4nlE](https://music.youtube.com/watch?v=6QtGodc4nlE&list=OLAK5uy_n3sVD46Y7x6Td3SkOt62QikrL6rM0ys5o)