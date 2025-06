Il gruppo Impegno per Finale: “Eventi estivi concentrati solo ad agosto, costano ai finalesi 200mila euro”

Finale Ligure. “Anche nel settore turismo i proclami erano altisonanti ed ambiziosi durante la campagna elettorale, ed anche qui, come in altri settori, la delusione è palpabile e concreta girando per la città. Abbiamo passato un Natale privo di novità, con meno eventi degli anni precedenti, una primavera senza alcuna nota particolare ed un inizio estate senza neppure una presentazione alla città ed alla stampa”. Il gruppo di minoranza “Impegno per Finale” punta il dito contro la gestione del settore turismo.

“Abbiamo assistito ad una conferenza stampa fatta a Milano mesi fa (con una trasferta pagata ai giornalisti ed ai pochi ospiti dai contribuenti finalesi) con date ed eventi ambigui, che son stati fissati addirittura dopo questo appuntamento – proseguono -. Poi si è scoperto il motivo: si attendeva la firma di un contratto di consulenza da 60mila euro per 6 mesi siglato a fine maggio. Giugno e luglio senza eventi se non grazie agli sforzi di associazioni del territorio ed attività private che continuano ad investire risorse ed energie per la città, i suoi residenti ed i suoi ospiti”.

“Al di là della scelta di concentrare solo ad agosto eventi che costano ai finalesi 200 mila euro (in un mese dove abbiamo già molta offerta ed una folta presenza turistica) quello che ci stupisce è lasciare gli altri mesi all’iniziativa ‘non-comunale’. E pare addirittura che lo spettacolo pirotecnico del 10 di agosto e del 16 agosto (rispettivamente a Varigotti e Marina) non si faccia per il secondo anno consecutivo (l’anno scorso la scusa era che si erano scordati di chiedere l’autorizzazione). I finanziamenti non sono previsti a bilancio e neppure si ipotizza un finanziamento durante il Consiglio Comunale del 30 giugno. C’è qualcosa che non sta funzionando, ed a pagarne le conseguenze saranno la città ed i suoi abitanti”, conclude il gruppo di minoranza.