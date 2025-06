Celle Ligure. Un blitz rivierasco tra Pietra Ligure e Celle dove ha ritrovato le sue compagne di viaggio nell’esperienza televisiva andata in onda sugli schermi di Real Time, e noi lo incontriamo, Massimiliano Pace. La camicia azzurra e il maglioncino rosa, ciuffo e simpatia. Qui per salutare Patrizia Santoro. Per l’occasione, da Torino è scesa anche Lara Misilmeri. Loro, due delle 16 ladies che hanno partecipato al reality della prima edizione italiana del “Golden Bachelor”. Una bella sfida.

Affascinanti, si sono messe in gioco con simpatia, trucchi e sgambetti. La villa con piscina, gli approcci di Max. Poi la “cerimonia delle rose” che, al termine di ognuna delle 8 puntate, decretava chi, tra loro, rimanesse in gioco accanto allo scapolo d’oro, alla ricerca della sua compagna. Se qualche settimana fa si erano ritrovate qui tre ex concorrenti, Patrizia, Lara e Tiziana, questa è stata la volta del protagonista assoluto. Massimiliano Pace. Ci racconta dell’esperienza che ha lasciato davvero una bella amicizia, anche per lui. “Io mi sono divertito un sacco. Ero curiosissimo e, nel corso di quelle settimane, ho conosciuto persone fantastiche. Non solo le concorrenti, ma anche chi era dietro le telecamere. Molto arricchente”. Difficile scegliere? “Pochi minuti per conoscere le partecipanti. Incontri brevi, perché chiaramente quelli erano i tempi. Quindi, magari, nella vita reale avrei fatto altre scelte. Perché c’erano persone bellissime. Le ho incontrate tutte e sarebbe stato davvero ancora più difficile – racconta Max che aggiunge – proprio perché si trattava di bellissime persone. Sicuramente alcune le avrei fatte rimanere ancora di più”.

Anche per Max si è trattato di un’esperienza molto positiva che ha lasciato una grande amicizia. “Ragazze, tutte meravigliose, cinque settimane che sono servite a instaurare un legame. Con il desiderio di poterle rincontrare”. La scelta finale e una storia, portata un po’ avanti, poi terminata. “Una storia che è durata. Poi la vita reale è un’altra, e si fanno delle scelte”. Ma, nella vita di tutti i giorni, chi è Massimiliano Pace? “Una persona realizzata. – risponde a Ivg – Per me, quello che conta, sono i valori familiari: aver cresciuto bene le mie figlie. Ora – sottolinea- vivo al meglio il mio tempo, con calma: le amicizie, le piccole grandi cose”. Insieme a noi anche il vicesindaco, Francesco Sorrentino. “Contenti di ospitare il Golden Bachelor e le ragazze che hanno partecipato alla trasmissione. Lo faremo anche per chi parteciperà alla prossima edizione”. Intanto l’estate porterà anche un ricco calendario di eventi. “Dalla cultura, al divertimento. Un programma ampio e vario, per tutti. Vi aspettiamo”.