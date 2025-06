Il Finale continua con le riconferme: saranno ancora giallorossi Ballone e Belvedere

Finale. Il Finale continua con le riconferme dei tesserati del club. Con un comunicato social, il presidente Cappa rende ufficiale il proseguimento nel club dei due centrocampisti Belvedere e Ballone. I due giocatori sono stati centrali per tutto l’arco della scorsa annata contribuendo attivamente alla salvezza della loro squadra.

Il comunicato del club:

“Due conferme importanti per completare il reparto di centrocampo il classe 2001 Leonardo Ballone alla seconda stagione nel finale. Il classe 2003 Andrea Belvedere alla sua quarta stagione in maglia giallorossoblu… il presidente Candido Cappa rivolge a loro in bocca al lupo per la prossima stagione!!!”.