Il 14 giugno il “Savona Hack”, il primo hackatlon per chi vuole fare, imparare e innovare

Savona. È ufficiale: dopo il primo Startup Weekend, Savona avrà anche il primo Hackathon della sua storia. Un’intera giornata per creare soluzioni, conoscere persone con interessi affini ai propri e mettersi in gioco su sfide concrete lanciate da aziende del territorio. “Savona Hack” (questa la denominazione scelta per l’iniziativa) si propone di essere il punto di partenza per chi vuole fare, imparare, innovare. Dodici ore di full immersion dove a giocare un ruolo chiave saranno la capacità di lavorare in team e la propria istrionicità.

Ad organizzare il tutto per festeggiare il compimento del proprio primo anno di attività sarà l’associazione Savona Startup, realtà nata con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per l’innovazione e l’imprenditoria sul territorio creando un ecosistema dinamico e collaborativo che ispiri, supporti e promuova le idee e le startup locali verso un successo nazionale e internazionale.

Sabato 14 giugno dunque, presso l’Aula Magna del liceo “Arturo Martini”, Savona si prepara ad ospitare il primo hackathon cittadino. Qualcuno tuttavia potrebbe chiedersi: cos’è un hackathon? Un hackathon è una maratona dove persone con background diversi (sviluppatori, designer, marketer, studenti, ecc.) si riuniscono per risolvere problemi concreti in poco tempo. Spesso si lavora per 48 ore no-stop, in team, su una sfida proposta da aziende, enti o organizzazioni.

La connotazione di Savona Hack, tuttavia, sarà leggermente differente. “È un hackathon con una marcia in più – affermano i soci di Savona Startup – pensato per chi ha voglia di mettersi in gioco in un contesto stimolante dove la soluzione è da mettere in piedi in 12 ore”.

Proprio come accaduto lo scorso dicembre per Startup Weekend (un format che ha visto 40 partecipanti e 8 idee generate), anche Savona Hack ha ricevuto il benestare ed il supporto (con il riconoscimento del patrocinio) da parte del Comune di Savona.

Tra gli sponsor dell’iniziativa anche Noveo (startup genovese nata con l’intento di facilitare la digitalizzazione dei processi aziendali), Gruppo Mesa (con 20 anni di storia alle spalle, ha una passione per la tecnologia come strumento di cambiamento) e PYO SRLS (azienda che rivende prodotti sportivi di nicchia su Amazon, ottimizzando inserzioni e gestione fornitori).

Le aziende sponsor, insieme al Comune di Savona, saranno parte integrante dell’hackathon in quanto saranno chiamate a proporre sfide reali ai partecipanti che si cimenteranno nel trovare una soluzione in 12 ore.

Ecco quindi cosa rende questa proposta diversa rispetto ai tradizionali hackathon:

– Dura 12 ore: sarà un’esperienza intensa quindi, ma niente notti insonni.

– Team formati in base alle competenze: basta iscriversi, al resto penseranno i soci di Savona Startup.

– Sfide reali proposte da aziende del territorio: problemi concreti per cui i partecipanti dovranno collaborare per trovare una soluzione.

– Zero barriere: non servono competenze tecniche elevate, solo curiosità, creatività e spirito collaborativo.

“Savona Hack – sottolinea Eleonora Servodio, vicepresidente dell’associazione Savona Startup – è un’occasione per chi vuole provare, imparare e connettersi con le aziende del territorio. Per chi non avesse mai fatto un hackathon, questo è il momento giusto per iniziare: l’intelligenza artificiale sta avanzando moltissimo e lavorare concretamente sui problemi delle aziende non può far altro che allenare i partecipanti a quello che trovano o troveranno nel mondo del lavoro”.

L’associazione, che si accinge a compiere il primo anno di età, come riportato in apertura è già riuscita nella realizzazione di attività formative per il territorio savonese e ha colto l’occasione per festeggiare il proprio ‘compleanno’ con il suo stile, ovvero fornendo un’opportunità in cui tutti possano rafforzare le proprie competenze e scoprire qualcosa di nuovo.

Per maggiori informazioni visitare il sito internet o il canale Instagram. Per prenotarsi cliccare qui.