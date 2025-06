I ragazzi delle scuole del Sistema Bibliotecario della Val Varatella in “viaggio” con Marco Polo e lo scrittore Pino Pace

Borghetto Santo Spirito. Nell’ambito delle iniziative de “Il Maggio dei Libri”, la campagna nazionale del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, il Sistema Bibliotecario della Val Varatella ha concluso la scorsa settimana, il progetto Vitamina L come libro, con l’incontro nelle classi dello scrittore Pino Pace.

“L’incontro è stato il momento finale delle attività di lettura proposte dal Sistema Bibliotecario alle scuole e ai bambini e ragazzi dei Comuni di Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito e Toirano per l’anno scolastico in corso, iniziate lo scorso mese di novembre – ricorda l’assessore alla cultura Carolina Bongiorni – Otto scuole, ventisei classi, oltre 500 studenti hanno ‘viaggiato’ lungo questo anno scolastico, sulle rotte di Marco Polo, protagonista del progetto Vitamina L come libro del Sistema Bibliotecario. A 700 anni dalla morte di Marco Polo, infatti, il Sistema Bibliotecario ha offerto alle classi un percorso di lettura attraverso i libri di Pino Pace dedicati al grande Viaggiatore, per raggiungere mete lontane, mete immaginarie e viaggi di crescita interiore”.

“Un ringraziamento ai bambini, ai ragazzi e agli Insegnanti per la partecipazione alle attività e per l’entusiasmo dimostrato in questi mesi. Il viaggio ripartirà in autunno con nuovi orizzonti

da scoprire, in compagnia dei nostri amici libri”, conclude Bongiorni.

Pino Pace

Laureato in Lettere presso l’Università di Bologna, Pino Pace insegna Scrittura creativa all’Istituto Europeo di Design di Torino e tiene corsi e laboratori in scuole, biblioteche ed enti culturali in Italia, Germania e Belgio. Inoltre, lavora come autore per il cinema e l’audiovisivo, e collabora con alcune riviste e la radio. Dal 2000 pubblica libri per bambini e ragazzi ed è socio fondatore di ICWA (Italian Children’s Writers Association). È tra l’altro uno degli animatori di Scribarà, un gruppo di autori di narrativa per ragazzi.