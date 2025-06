I ragazzi del Celle Varazze FBC al Rhodia CUP U10 – International Tournament a Roussillon

Varazze. Una nuova, bella esperienza per i ragazzi del Celle Varazze FBC nati nel 2015 che hanno partecipato, in questi giorni, al Rhodia CUP U10 – International Tournament che ogni anno si tiene a Roussillon, comune francese dal 2018 gemellato con Varazze.

“Un grande ringraziamento all’Olympique Salaise Rhodia per l’invito, al Mairie Roussillon per l’ospitalità, agli allenatori e ai genitori dei nostri ragazzi che hanno reso possibile questa bellissima esperienza. – commenta entusiasta il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici che aggiunge – Quasi 1000 km in pochi giorni. Questo torneo è un’importante occasione di crescita sportiva ma anche per fare gruppo, resa possibile grazie all’amicizia che lega le nostre città”.

Continua con ottime iniziative e legami il gemellaggio tra Varazze e la cittadina francese di Roussillon, avviato nel 2018 “che in questi anni ha permesso continui scambi culturali, sportivi e di amicizia” conclude il primo cittadino.