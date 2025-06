Finale Ligure. Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO) si è conclusa in questi giorni la XIII edizione di “Unternehmen Deutsch”, “Piazza Affari”, un progetto lanciato dal Goethe Institut di Roma per creare sinergie tra scuola e mondo del lavoro e per favorire e agevolare l’orientamento professionale degli alunni.

Il Progetto, che si è avvalso della cooperazione della Camera di Commercio italo-tedesca e del gruppo Bosch di Milano, è riconosciuto dal Ministero dell’ Istruzione e del Merito.

Le 14 classi partecipanti, dopo aver esplorato la realtà economica della propria Provincia, raccolto dati sui flussi turistici e sulle presenze di turisti italiani e stranieri nella propria città, hanno stretto un partenariato con una azienda del Territorio e sperimentato la simulazione d’impresa, realizzando e lanciando con un format mediatico a loro scelta (testo, foto, musica, video, brochure, manifesto ecc.) un prodotto o un servizio innovativo perl’azienda prescelta e convincente per una potenziale clientela tedesca.

Gli studenti di tedesco delle classi 4^A bis Sala Bar e Vendita , 4^B Cucina, 4^C D Pasticceria-Accoglienza turistica rilevando la crescente attrattività di Finale Ligure per gli appassionati di attività all’aria aperta che da gennaio a maggio 2024 hanno fatto aumentare del 69% le presenze di turisti stranieri, con una forte componente del mercato di lingua tedesca (il 75% proviene dall’area DACH: Germania, Austria, Svizzera), si sono rivolti ad una realtà ormai consolidata sul Territorio finalese per la sua attività costante ed efficace nell’ambito dell’Outdoor, il Consorzio FOR, Finale Outdoor Region, un’iniziativa privata caratterizzata da un forte spirito di squadra, che riunisce aziende locali, associazioni e professionisti del turismo di Finale Ligure e dintorni e vanta collaborazioni con Bosch e Repower. Il suo obiettivo èproteggere, organizzare, valorizzare e sviluppare la regione in modo sostenibile per offrire sia ai residenti che ai visitatori esperienze all’aria aperta non solo indimenticabili, ma anche sicure ed ecocompatibili.

Ed ecco che dalla collaborazione di Scuola e realtà produttiva locale è nato un percorso cicloturistico ambizioso :“Sulle orme dei Marchesi del Carretto”.

guarda tutte le foto 15



I giovani talenti del Migliorini pedalano nella storia e nel gusto

Guidati dagli esperti ciclisti del FOR, gli studenti sono saliti in sella e, lontani dai rumori della costa hanno percorso le strade un tempo animate da nobili cavalieri e mercanti, esplorando i luoghi del potere, affascinanti borghi medioevali e castelli, gustando le eccellenze gastronomiche della Val Neva e dell’Alta Val Bormida, oltreché del Finalese e del suo immediato entroterra.

L’avventura parte da Finalborgo, antica capitale del Marchesato del Finale e sede della scuola, per portarvi indietro nel tempo.

La prima tappa è Zuccarello, un borgo medievale dove rivive la memoria di Ilaria del Carretto, immortalata da Jacopo della Quercia e da una statua dell’artista ingauno Flavio Furlani. Qui, tra portici e “carruggi”, scoprirete specialità uniche come la Torta di San Bartolomeo, le Rocche ai pinoli (prodotti De.CO) e la “minestra di Ilaria”, senza dimenticare il misterioso Elisir di zucca Amfè della Farmacia “Antico Borgo”.

Un piccolo spuntino rinvigorente e si riparte.

Pedalando si raggiunge Castelvecchio di Rocca Barbena, un affascinante “presepe in verticale” con le rovine del suo castello. Un luogo magico, ispiratore di artisti provenienti dal Nord Europa, dove potrete gustare le delizie genuine dell’antica trattoria “Da Malco”: dalle tagliatelle alle ortiche al coniglio allo steccadò o polenta e cinghiale, per concludere poi con una fetta di Torta Muneghina o frittelle di mele carle, ma senza esagerare, la strada è ancora lunga!

Proseguendo, l’aria si fa più fresca nei boschi di Bardineto e Calizzano, terre di funghi e castagne.

Importante e strategica era per la famiglia feudale questa parte dell’Alta Val Bormida, posta lungo la strada tra Albenga e Toirano e tra la fascia costiera e il Basso Piemonte.

A Bardineto imperdibile una sosta all’Azienda Agricola “Brignè” per un assaggio di latte appena munto, prodotti caseari freschissimi o di un “agrigelato”!

A Calizzano (650 m sul livello del mare), oltre ai resti dell’antico castello dei Del Carretto e all’acqua delle rinomate Fonti Bauda, potrete assaporare le famose patate di Calizzano, la polenta bianca, il cavolo navone, il miele locale, il liquore lamponcino i “fazzini” e, per una dolce pausa, la torta Strozzagatti.

Il ritorno a Finalborgo avviene attraverso il suggestivo Passo del Melogno, un tempo nodo strategico dei Marchesi del Carretto. Qui, la storia si fonde con il gusto: dalle mura antiche e monumenti come la chiesa di San Biagio, il Chiostro di Santa Caterina, Castel Gavone e la Fortezza di Castel San Giovanni, da cui si gode una vista mozzafiato, a botteghe artigiane e taverne dove concludere l’itinerario con i fugassin e un bicchiere di Lumassina, ravioli di borragine e acciughe fritte o ripiene annaffiate da un bicchiere di Vermentino del Ponente ligure, i chifferi e i gobelletti della storica Pasticceria Ferro o preparati dagli studenti del Corso di Pasticceria dell’IPSSAR “Migliorini”, magari abbinati a un liquore al Chinotto di Savona.

E così si conclude il viaggio in bicicletta degli studenti, con la storia nello zaino e il sapore dell’entroterra nel cuore…

Il percorso, della durata di uno o due giorni a seconda delle esigenze, si snoda su strade asfaltate poco trafficate per 76,6 km (circa 50 km se si evita il tratto in bicicletta tra Finale e Albenga, utilizzando la ferrovia) con un dislivello di 1370 m, è adatto a tutti, ciclisti professionisti, amanti del ciclismo, coppie e famiglie alla scoperta dei borghi e delle specialità dell’entroterra. E’ percorribile con e-bike, bici da corsa o gravel, il periodo consigliato è da marzo a novembre, ma può essere intrapreso tutto l’anno.

La campagna pubblicitaria è stata pianificata e realizzata dagli studenti attraverso un video promozionale e uno slogan:

“Kultur-, Natur-, Gaumengenuss….. Radeln ist ein Muss!”

(Il piacere della cultura, della natura, il piacere del palato… andare in bicicletta è un must!), presentati, grazie al FOR, nostra Azienda partner, il 9 Maggio a Pietra Ligure in occasione dei Campionati mondiali di Enduro organizzati da Warner Bros Discovery.

Questo itinerario non è solo un percorso ciclabile, ma un manifesto del turismo sostenibile e di qualità, una vera e propria esperienza sensoriale, ideata da giovani che oltre a dimostrare competenze linguistiche e turistiche, hanno saputo guardare al futuro, valorizzando con passione le radici del nostro territorio e dimostrando talento nella ricerca, nella creazione e nella promozione di un prodotto che risponde perfettamente alle esigenze del mercato, in particolare quello tedesco, sempre più attratto dalle bellezze del Finalese e del suo entroterra.

Volete pedalare nella storia e assaporare l’autenticità dell’entroterra ligure?

Restate sintonizzati, un dèpliant illustrativo del tour è in arrivo e chissà… magari una cena a tema per celebrare questo viaggio esplorativo tra i borghi liguri più belli d’Italia.